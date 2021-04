Da Resident Evil Village a Biomutant: qual è il gioco più atteso di maggio?

Maggio è ovviamente il mese di Resident Evil Village, l'attesissimo survival horror di Capcom arriverà nei negozi il 7 maggio su tutte le piattaforme (PC, Google Stadia e console, ad esclusione di Nintendo Switch) ma ci sono anche altri titoli molto attesi nell'elenco delle uscite dei prossimi trenta giorni.



Da Hood Outlaws and Legends a Mass Effect Legendary Edition (raccolta che include l'originale Mass Effect, il sequel Mass Effect 2 e il finale della trilogia Mass Effect 3) senza dimenticare l'italianissimo King of Seas di 3D Clouds, Days Gone per PC e Biomutant.



Qual è il gioco di maggio che attendi di più? E' il momento di votare, a te la parola!