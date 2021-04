Resident Evil Village: Castello o Villaggio, quale demo hai preferito?

Si è conclusa la fase di test anticipata di Resident Evil Village: Capcom ha reso disponibile nel corso di due weekend le demo Castello e Villaggio in anteprima per i giocatori PlayStation, mentre a inizio maggio la demo completa arriverà su tutte le piattaforme.



Le due demo hanno permesso ai giocatori di giocare per un totale di 60 minuti nelle due diverse aree del gioco, a differenza di quanto accaduto a gennaio con Maiden, una tech demo per PS5 maggiormente orientata all'esplorazione.



In attesa di mettere le mani sul gioco completo (in uscita il 7 maggio) ti chiediamo: quale delle due demo di Resident Evil Village hai preferito, Castello o Villaggio? A te la parola!