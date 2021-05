Resident Evil Village: ti sta piacendo il nuovo survival horror Capcom?

Resident Evil Village è disponibile su tutte le piattaforme e molti di voi avranno iniziato ad esplorare il castello e il villaggio per risolvere i misteri che popolano la nuova avventura di Capcom. Village (per approfondire vi rimandiamo alla nostra recensione di Resident Evil Village) si pone non solo come erede spirituale di Resident Evil 4 (molti i punti in comune tra le due produzioni) ma anche come vero e proprio sequel di Resident Evil 7 Biohazard, titolo con il quale dovrebbe formare una trilogia insieme al futuro Resident Evil 9, almeno stando a recenti rumor.



Ti chiediamo: qual è il tuo giudizio su queste prime ore di gioco di Resident Evil Village? Il gioco Capcom ti sta piacendo oppure non sei (ancora) soddisfatto? A te la parola!