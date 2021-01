Resident Evil Village: qual è stato il miglior annuncio dello Showcase?

Lo Showcase di Resident Evil trasmesso il 21 gennaio ci ha permesso di scoprire interessanti novità sul nuovo gioco della celebre serie survival horror con Capcom ha annunciato la data di uscita di Resident Evil Village, mostrato una breve sequenza di gameplay per la prima volta in assoluto e pubblicato la demo Resident Evil Village Maiden per PlayStation 5.



Inoltre è stato annunciato il gioco multiplayer Resident Evil Re:Verse e sono state svelate le varie edizioni speciali di Village, senza dimenticare un nuovo sguardo a Resident Evil Infinite Darkness. Ti chiediamo, qual è stato l'annuncio più interessante del Resident Evil Showcase di gennaio?