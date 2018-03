Retrogaming: qual è il tuo gioco preferito per Commodore 64?

Lo storico Home Computer di casa Commodore sta per tornare nei negozi in versione "Mini", quale miglior occasione dunque per andare indietro nel tempo alla riscoperta dei classici targati Commodore 64? In oltre un decennio di vita commerciale il C64 ha ospitato centinaia di giochi, molti dei quali diventati dei veri e propri classici senza tempo, icone della cultura pop anni '80.



Ne abbiamo selezionati 20 tra i più rappresentativi, una selezione che include titoli come Barbarian, Impossible Mission, Turrican II The Final Fight, Paradroid, International Karate e California Games, solamente per citarne alcuni. Qual è il tuo preferito?



Nota Bene - Non tutti i giochi presenti nel sondaggio sono inclusi nella ludoteca di C64 Mini.