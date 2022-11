Rigiocherai The Witcher 3 su PS5 e Xbox Series X?

CD Projekt RED ha svelato i dettagli sull'aggiornamento next-gen di The Witcher 3 Wild Hunt, l'avventura di Geralt riceverà un corposo update gratis il 14 dicembre, questa patch porterà in dote una serie di migliorie tecniche come il supporto per il Ray-Tracing e per le funzionalità del DualSense.



Presenti anche le due modalità grafiche Performance (60fps) e Quality (30fps con effetti Ray Tracing attivati) con migliorie alle texture, alla densità del fogliame e una miglior implementazione di effetti particellari e volumetrici. Non mancano poi novità legate ai contenuti, come la Photo Mode, la possibilità di aumentare la grandezza dei sottotitoli, controlli personalizzabili, una nuova telecamera con visuale in terza persona ravvicinata e un nuovo design per la minimappa.