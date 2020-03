Hai scaricato la demo di Final Fantasy 7 Remake per PS4?

A sorpresa nelle scorse ore Square Enix ha pubblicato la demo di Final Fantasy 7 Remake per PS4, una versione di prova che permette di provare con mano la riedizione di uno dei giochi più acclamati di tutti i tempi. La demo giocabile non permette di importare i salvataggi nel gioco completo, in ogni caso è previsto un bonus: tutti coloro che effettueranno il download entro l'11 maggio riceveranno gratis un tema esclusivo per la schermata HOME di PlayStation 4.



Ti chiediamo: hai già scaricato la demo di FF7, oppure preferisci aspettare il gioco completo? A te la parola!