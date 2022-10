Da Scorn a Bayonetta 3: qual è il miglior videogioco di ottobre 2022?

Il mese di ottobre ci ha regalato tanti nuovi giochi: da Overwatch 2 a Scorn passando per A Plague Tale Requiem, PGA Tour 2K23, NieR Automata per Nintendo Switch, Persona 5 Royal, Gotham Knights, Call Of Duty Modern Warfare 2 e Bayonetta 3, solamente per citarne alcuni.



La qualità media non è stata sempre alta e le aspettative non sono state rispettate al 100% in alcuni casi ma certamente non si può dire che siano mancati i giochi. Ti chiediamo: qual è stato il miglior videogioco uscito a ottobre 2022? A te la parola!