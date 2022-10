Da Scorn a Overwatch 2: qual è il videogioco più atteso di ottobre 2022?

Il mese di ottobre si preannuncia ricchissimo di nuove uscite grazie ai debutti di videogiochi molto attesi. Qualche nome? Overwatch 2, Call of Duty Modern Warfare 2, Bayonetta 3, Dragon Ball The Breakers, Scorn e A Plague Tale Requiem.



Niente male vero? E possiamo continuare con Mario + Rabbids Sparks Of Hope, Gotham Knights, New Tales From The Borderlands, Star Ocean The Divine Force, Resident Evil Village Cloud Version e Sackboy A Big Adventure per PC, solamente per citarne alcuni. Qual è il videogioco più atteso del mese di ottobre 2022? A te la parola!