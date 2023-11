Secondo te, quando esce GTA 6: 2024 o 2025?

Il primo trailer di GTA 6 arriva a dicembre , nel frattempo però non mancano rumor e voci sul gioco Rockstar Games e sulla finestra di lancio del nuovo Grand Theft Auto , non ancora comunicata ufficialmente.

L'ipotesi più probabile è che GTA VI riesca a vedere la luce nel 2024, undici anni dopo il lancio di GTA V mentre alcuni insider riferiscono come il gioco abbia subito un "rinvio interno" e sarebbe ora previsto per il 2025. A meno di ulteriori ritardi che potrebbero portare il titolo a uscire nel 2026, anche se al momento questa sembra una possibilità molto remota.



Quindi, primo trailer a dicembre 2023 e lancio del gioco due anni dopo, in perfetto stile Rockstar? Del resto anche il trailer di GTA 5 è stato pubblicato a novembre 2011 ma il gioco è uscito solo nel settembre 2013. In attesa di saperne di più, ti chiediamo: quando uscirà secondo te GTA 6?