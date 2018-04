SEGA annuncia Mega Drive Mini: quale gioco non può assolutamente mancare?

Sul palco del SEGA Fes 2018, la casa giapponese ha annunciato l'arrivo di Mega Drive Mini, riedizione della storica home console a 16-bit della compagnia che tanto successo ha riscosso tra la fine degli anni '80 e la prima metà degli anni '90.



Al momento purtroppo SEGA non ha annunciato l'elenco dei giochi inclusi nella micro console, in oltre otto anni di vita commerciale il Mega Drive ha ospitato decine di capolavori come Sonic, Sonic 2, Streets of Rage 2, Thunder Force IV, OutRun, Golden Axe, Shinobi III Return of Ninja Master e Gunstar Heroes, ma la lista potrebbe continuare per ora.



Abbiamo selezionato 20 titoli iconici per la storica piattaforma SEGA, quale di questi non può assolutamente mancare secondo te nel Mega Drive Mini?