Nintendo e Sony Pictures hanno annunciato il film live action di The Legend of Zelda . La pellicola è prodotta da Avi Arad (Spider-Man Across the Spider-Verse e Uncharted) con la regia di Wes Ball (Maze Runner, Il Regno del Pianeta delle Scimmie) e la supervisione di Shigeru Miyamoto.

Mancano 21 ore alla chiusura

Purtroppo non ci sono altri dettagli, la data di uscita del film non è stata annunciata e anche il cast di The Legend of Zelda è avvolto nel mistero, ma si fanno già alcuni nomi, come quello di Walker Scobell (Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo) nei panni di Link. Non sappiamo inoltre quale parte della storia verrà adattata in lungometraggio e da quali giochi si prenderà ispirazione per la trama.



In attesa di saperne di più ti chiediamo, quanto sei in hype per il film di The Legend of Zelda?