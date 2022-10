Sei interessato al remake del primo The Witcher?

CD Projekt RED ha annunciato The Witcher Remake, riedizione del primo gioco della serie uscito nel lontano 2007 e che ha dato vita alla saga che che ha cambiato il mondo degli Action RPG Fantasy. Il remake di The Witcher è in sviluppo con l'Unreal Engine 5, l'obiettivo è quello di riportare in vita il gioco originale senza stravolgerlo ma adattandolo ai canoni moderni, migliorando il comparto tecnico e portando in dote una serie di ottimizzazioni e migliorie al gameplay.



Cosa ne pensi di questa idea? Sei favorevole ad un remake del primo The Witcher oppure non sei interessato? A te la parola!