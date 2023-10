Sei interessato a The Last of Us 2 Remastered per PS5 e PC?

In questi giorni si è parlato tanto di una riedizione di The Last of Us Parte 2 , apparentemente Naughty Dog starebbe lavorando ad una sorta di remaster stile The Last of Us Parte 1 da lanciare nel 2024 su PlayStation 5 e PC . Non sappiamo ancora però se questi rumor corrispondano al vero.

Sarebbe questo il giusto momento per far arrivare il gioco su PC a oltre tre anni di distanza da lancio su PlayStation 4, permettendo così ai giocatori PC di vivere l'esperienza completa di The Last of Us.



In attesa di conferme o smentite, ti chiediamo: approfitteresti di questa occasione per rigiocare con The Last of Us Parte 2, oppure il gioco non ha bisogno di alcun aggiornamento secondo te?