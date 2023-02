Sei soddisfatto dei giochi PlayStation Plus Essentials di febbraio?

Sony ha annunciato i nuovi giochi PlayStation Plus Essentials di febbraio 2023 , questo mese gli abbonati possono scaricare ben quattro giochi gratis per PS4 e PS5 , tra cui produzioni di notevole caratura, oltre a indie di discreto spessore.

Parliamo di Mafia Definitive Edition, Destiny 2 Oltre La Luce, OlliOlli World e Evil Dead The Game, quattro giochi molto diversi tra loro ma che non faticheranno a conquistare gli amanti dei rispettivi generi. Una lineup mensile piuttosto ricca e certamente interessante, un buon mix tra produzioni di discreto appeal, giochi single player e multiplayer, oltre ad una produzione indipendente di buon livello.



E tu cosa ne pensi dell'offerta PlayStation Plus di febbraio 2023, sei soddisfatto della proposta di Sony oppure no?