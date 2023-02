Sei soddisfatto dei giochi PlayStation Plus Extra e Premium di febbraio?

Mancano 1 giorno, 4 ore alla chiusura

Uscito a febbraio 2022, Horizon Forbidden West arriva su PlayStation Plus a dodici mesi dal lancio, indubbiamente una bella notizia per gli appassionati della serie di Guerrilla che non hanno ancora avuto modo di giocare con il sequel di Horizon Zero Dawn.



E ancora, spazio a Resident Evil VII Biohazard, Borderlands 3, Scarlet Nexus, Tekken 7, Ace Combat 7, I Am Setsuna e potremmo continuare a lungo, questo mese la lineup PlayStation Plus per gli abbonati Extra e Premium è davvero molto, molto ricca. E non mancano alcuni classici dell'era PS1, come l'acclamato The Legend of Dragoon, niente male vero?