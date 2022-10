Sei soddisfatto dei giochi PlayStation Plus Extra e Premium di ottobre?

Sony ha annunciato i giochi PlayStation Plus Extra e Premium di ottobre 2022, questo mese gli abbonati possono scaricare giochi come GTA Vice City Definitive Edition, Dragon Quest XI, Assassin's Creed Odyssey, Assassin's Creed Syndicate, Assassin's Creed 3, Assassin's Creed Chronicles China, India e Russia, Dragon Quest Builders 1+2, Dragon Quest Heroes 1+2, Inside, The Medium e Naruto to Boruto Shinobi Strikers.



A questi bisogna poi aggiungere i titoli riservati ai soli abbonati Premium: Yakuza 3 Remastered, Yakuza 4 Remastered, Yakuza 5 Remastered, Limbo, Ultra Street Fighter 4, Castlevania Lords Of Shadow e Everyday Shooter. Sei soddisfatto della lineup giochi di ottobre oppure no?