Quale serie Nintendo vorresti vedere tornare su Switch?

Sono tante le serie Nintendo che hanno già fatto il loro debutto su Switch, pensiamo a Mario Kart, Mario Tennis, The Legend of Zelda, Yoshi, Kirby e all'imminente arrivo di Animal Crossing. Altrettanti però sono i franchise "in pausa" che potrebbero tornare in vita sulla console ibrida, e la mente corre a produzioni come Kid Icarus, F-Zero, Star Fox, Paper Mario, Pikmin, Eternal Darkness e Mother/EarthBound, solamente per citarne alcuni.



Da tempo si parla di un possibile ritorno di alcune IP come F-Zero e Star Fox, ad oggi però nulla si è concretizzato. Ti chiediamo: quale di questi brand vorresti vedere su Nintendo Switch? A te la parola!