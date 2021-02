Serie TV The Last of Us: ti piace la coppia Pedro Pascal e Bella Ramsey?

A sorpresa HBO ha confermato i nomi dei due attori protagonisti della serie TV di The Last of Us: Bella Ramsey e Pedro Pascal interpreteranno Ellie e Joel, dopo l'annuncio è arrivato anche il commento di Neil Druckmann di Naughty Dog, il quale si è detto molto soddisfatto di entrambe le scelte compiute dalla rete per la serie TV basata su una delle esclusive PlayStation più popolari.



Pedro Pascal ha raggiunto il successo planetario con The Mandalorian di Disney mentre di Bella Ramsey è salita alla ribalta con il ruolo di Lyanna Mormont ne Il Trono di Spade. Nomi sicuramente interessanti che però, come prevedibile, hanno già spaccato in due la community dei fan di The Last of Us.



Ti chiediamo: cosa ne pensi della coppia Pedro Pascal e Bella Ramsey come protagonisti di The Last of Us? A te la parola!