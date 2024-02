Shadow of the Erdtree: ti è piaciuto il trailer del DLC di Elden Ring?

Il primo trailer di Elden Ring Shadow of the Erdtree ci ha permesso di dare una occhiata alle location e ai contenuti della prima (e unica, a quanto sembra) espansione del gioco di FromSoftware, in uscita a giugno 2024.

Shadow of the Erdtree ci porta oltre l'Interregno, nelle Terre dell'Ombra, introducendo una zona da esplorare grande quasi come Sepolcride, non mancano inoltre 10 nuovi boss e otto categorie di armi inedite. E poi dungeon, sfide e segreti da scoprire, sono questi gli ingredienti alla base di Shadow of the Erdtree, disponibile dal 21 giugno su PC e tutte le console PlayStation e Xbox.



