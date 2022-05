Silent Hill: qual è il tuo gioco preferito della serie horror Konami?

Nata nel 1999 su PlayStation, la serie Silent Hill ha riscosso un enorme successo cambiando per sempre il genere dei videogiochi horror, insieme ovviamente a Resident Evil di Capcom. Dopo due giochi di enorme successo, la saga Konami ha iniziato a perdere il suo smalto fino ad arrivare alla morte (quasi) definitiva nei primi anni '10, complici i flop di Silent Hill Downpour e dello spin-off Book of Memories.



Un rilancio, come sappiamo, era in programma con Silent Hills, annunciato nel 2014 e cancellato nel 2015 a causa dei contrasti tra Konami e Hideo Kojima. Dopo anni di silenzio sembra che la saga sia pronta a tornare con vari giochi, tra cui un remake di Silent Hill 2 e un nuovo progetto per PlayStation 5 apparentemente diretto da Hideo Kojima.



In attesa di saperne di più ti chiediamo di votare il tuo gioco preferito di Silent Hill. A te la parola!