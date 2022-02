Sony ha comprato Bungie: cosa ne pensi di questa acquisizione?

La notizia è shock: Sony ha acquistato Bungie per 3.6 miliardi di dollari, la compagnia giapponese è ora proprietaria dello studio di Destiny (autore anche del franchise di Halo insieme a Microsoft), l'azienda tuttavia resterà indipendente e continuerà a operare in autonomia, potendo decidere liberamente le piattaforme da supportare per i prossimi progetti, inoltre la stessa Bungie ribadisce e sottolinea che Destiny 2 e gli altri giochi in sviluppo resteranno multipiattaforma e non saranno legati all'ecosistema PlayStation.



Termini piuttosto particolari per l'industria dei videogiochi, dal momento che siamo abituati a vedere giochi in esclusiva quando uno studio si lega ad un hardware house, con poche e rare eccezioni (pensiamo a Minecraft e Mojang). E tu cosa ne pensi di questa acquisizione?