Sony Play at Home: 10 giochi PS4 e PSVR gratis, qual è il tuo preferito?

Come parte dell'iniziativa Play at Home, nei mesi di marzo e aprile Sony regala ben 10 giochi gratis per PS4 e PSVR, titoli che si aggiungono all'ottimo Ratchet & Clank, ancora disponibile per il download fino al primo aprile.



Tra i nuovi giochi gratis troviamo Subnautica, The Witness, Enter The Gungeon, Abzu e quattro giochi per PlayStation VR: l'acclamato Astro Bot Rescue Mission, Moss, Thumper e Paper Beast. Ma non basta perché ad aprile arriverà anche Horizon Zero Dawn Complete Edition, versione che include il gioco e l'espansione The Frozen Wilds.



Tutti i giochi saranno vostri per sempre una volta aggiunti alla libreria, a patto di riscattarli entro il periodo della promozione. Ti chiediamo: qual è il tuo preferito dei dieci giochi Play at Home in arrivo?