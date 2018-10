Sony potrebbe svelare una nuova esclusiva PS4 prima di annunciare PS5: quale gioco ti piacerebbe vedere?

Secondo quanto riportato dall'insider Benji sul forum di ResetERA, Sony avrebbe in serbo una nuova esclusiva per PlayStation 4 da svelare prima dell'annuncio ufficiale di PlayStation 5.



Commentando la cancellazione della PlayStation Experience, Benji fa sapere che la compagnia è attualmente concentrata sul futuro e sulla prossima generazione di console. Tuttavia, ci sarebbe anche un'esclusiva PS4 non ancora annunciata che Sony potrebbe svelare al pubblico nel 2019.

Al momento non ci sono ulteriori dettagli sul presunto progetto in questione, ma secondo l'insider possiamo escludere si tratti di un remake/remaster o di un gioco per PlayStation VR. Le voci di corridoio sembrano puntare a Sony Japan Studios, forse al lavoro su Bloodborne 2 (con From Software concentrata sul nuovo Sekiro Shadows Die Twice). Altri rumor suggeriscono il coinvolgimento di Guerrilla Games, che sappiamo essere impegnata in un nuovo progetto con elementi multiplayer.



Ammesso che Sony abbia davvero in serbo una nuova esclusiva non ancora annunciata, quale altro titolo first party ti piacerebbe veder arrivare su PS4?