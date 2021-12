La sorpresa del 2021: vota il videogioco che ti ha stupito!

Lo scorso anno abbiamo introdotto una nuova categoria per gli Everyeye Awards, ossia quella dedicata alle produzioni che più di altre sono riuscite a meravigliarci e a guadagnarsi un posto di rilievo. Tra queste, stavolta, hanno trovato ad esempio spazio Marvel's Guardians of the Galaxy (e la sua spiritosissima sceneggiatura), Persona 5 Strikers (un action RPG travestito da musou) o l'evocativo Death's Door (un'avventura ruolistica dalle atmosfere fatate). Indicate anche voi la sorpresa meglio confezionata del 2021!