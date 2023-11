Spider-Man 2 vs Final Fantasy 16: qual è la miglior esclusiva PS5 del 2023?

D'accordo, sono due titoli molti diversi tra loro , ma non potevamo non chiedervi qual è la vostra esclusiva PlayStation 5 preferita del 2023 tra Marvel's Spider-Man 2 e Final Fantasy XVI.

Mancano 24 ore alla chiusura

Final Fantasy 16 è uscito lo scorso mese di giugno ricevendo recensioni contrastanti da parte della critica, tra chi apprezza la svolta action stile Devil May Cry e chi invece bacchetta Square Enix per aver preso una direzione troppo "Stylish Action" a discapito della componente ruolistica.



Marvel's Spider-Man 2 di Insomniac è invece stato lodato per il gameplay solido e la narrazione cinematografica, anche in questo caso però non mancano le critiche, rivolte sopratutto alla scarsa innovazione rispetto a Marvel's Spider-Man e Marvel's Spider-Man Miles Morales.



Adesso la parola passa a voi: si vota per eleggere la miglior esclusiva PS5 del 2023.