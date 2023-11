Spider-Man vs Alan Wake vs Super Mario: vota il miglior gioco di ottobre

Che mese, ottobre! Negli ultimi trenta giorni abbiamo messo le mani su titoli come Marvel's Spider-Man 2, Alan Wake II , Assassin's Creed Mirage, Ghostrunner 2 e Super Mario Bros Wonder , solamente per citarne alcuni.

Lords of the Fallen

Mancano 1 giorno, 5 ore, 22 minuti alla chiusura

A questi si aggiungono Forza Motorsport, Cities Skylines 2, Total War Pharaon, Sonic Superstars e il non perfetto ma affascinante Lords of the Fallen. Abbiamo scelto dieci tra i migliori giochi usciti a ottobre 2023, vogliamo eleggere il gioco più bello del mese per la community di Everyeye, è il momento di votare per esprimere la tua opinione.