Splinter Cell Remake: quanto sei interessato al ritorno di Sam Fisher?

Ubisoft ha annunciato il remake di Splinter Cell, in sviluppo presso Ubisoft Toronto e basato sullo Snowdrop Engine, il motore di The Division che verrà utilizzato anche per l'ambizioso Avatar Frontiers of Pandora.



Purtroppo di Splinter Cell Remake sappiamo pochissimo, Ubisoft ha dichiarato che il gioco non sarà Open World e resterà fedele alla natura stealth dell'avventura originale uscita nel 2002, per il resto finestra di lancio e altri dettagli sono ancora avvolti nel mistero. Ti chiediamo: quanto sei interessato al remake di Splinter Cell? A te la parola!