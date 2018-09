Spyro compie 20 anni: qual è il tuo episodio preferito della serie?

Esattamente tra l'8 e il 10 settembre 1998 Sony Interactive Entertainment America iniziava la distribuzione di Spyro The Dragon negli Stati Uniti: il primo gioco del celebre draghetto viola raggiungeva gli scaffali dei negozi, scalando rapidamente le classifiche di vendita e diventando una delle mascotte del brand PlayStation, insieme a Crash Bandicoot e altri popolari personaggi.



Activision si appresta a festeggiare questo importante anniversario con Spyro Reignited Trilogy, in arrivo a novembre, raccolta che include i primi tre episodi della serie usciti tra il 1998 e il 2000 su PSOne. Ma la saga di Spyro è continuata, seppur in maniera meno brillante, anche negli anni successivi, fino al 2008, anno di uscita di The Legend of Spyro Dawn of the Dragon.



Ti chiediamo: qual è il tuo gioco preferito della serie Spyro The Dragon? A te la parola!