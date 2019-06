Square Enix all'E3 2019: qual è stato il miglior annuncio?

Square Enix è stato l'ultimo publisher a ospitare la propria conferenza all'E3 2019 di Los Angeles, riservando diverse sorprese con l'annuncio di Marvel's Avengers e i nuovi video gameplay di Final Fantasy 7 Remake.

L'evento è partito in grande con lo spettacolare video gameplay di Final Fantasy 7 Remake, a lungo atteso dai fan del celebre Jrpg di Square Enix. Il publisher ha inoltre colto l'occasione per confermare ufficialmente la data di lancio del gioco (in arrivo il 3 marzo 2020 su PlayStation 4), mostrando le due edizioni speciali Deluxe Edition e 1st Class Edition.



Nuovi trailer anche per Final Fantasy 14: Shadowbringers e Dying Light 2, senza dimenticare gli annunci di The Last Remnant per Nintendo Switch e la finestra di lancio di Dragon Quest 11 per la console ibrida. A sorpresa, infine, il publisher ha confermato anche l'arrivo di Final Fantasy 8 Remastered nel corso del 2019 su PS4, Xbox One, Switch e PC.



Secondo te qual è stato il miglior annuncia della conferenza E3 2019 di Square Enix? A te la parola!