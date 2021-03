Square Enix Presents: ti è piaciuto l'evento?

Lo showcase Square Enix Presents ci ha permesso di avere le idee più chiare sui nuovi giochi della casa giapponese, tra cui Outriders e Balan Wonderworld, in dirittura di arrivo nelle prossime settimane. Spazio anche ai giochi mobile con Just Cause e Hitman, senza dimenticare le produzioni targate Taito.



E ovviamente, le sorprese finali: Life is Strange True Colors, Life is Strange Remastered Collection e Forspoken, ex Project Athia, in uscita nel 2022 su PC e PS5. E come non citare i nuovi contenuti di Marvel's Avengers? Tra missioni extra, nuovi personaggi e skin, il gioco dei Vendicatori è pronto a rilanciarsi dopo una partenza non proprio esaltante.



Ti è piaciuto lo show di Square Enix? A te la parola!