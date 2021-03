Stadia: controller e Chromecast in regalo con RE Village, ne approfitterai?

Esattamente come accaduto nel caso di Cyberpunk 2077, Google lancia una nuova offerta legata a Stadia e pensata per promuovere uno dei giochi più attesi dell'anno. Parliamo di Resident Evil Village, il survival horror Capcom sarà disponibile su Stadia dal 7 maggio, tutti coloro che acquisteranno il gioco riceveranno in regalo un Controller Google Stadia e Chromecast.



In altre parole, prenotando Resident Evil Village Standard Edition (69.99 euro) o Deluxe Edition (79.99 euro) i giocatori riceveranno in omaggio non solo Chromecast ma anche un Controller Stadia, due prodotti dal valore economico superiore rispetto al prezzo richiesto per l'acquisto del gioco.



Con Cyberpunk 2077 la promozione è servita per avvicinare molti giocatori al mondo di Google Stadia, ti chiediamo: sei interessato a questa offerta? Ne approfitterai oppure no? A te la parola!