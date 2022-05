Starfield rimandato al 2023: cosa ne pensi di questo rinvio?

Bethesda ha annunciato il rinvio di Starfield e Redfall al 2023, se è vero che il gioco di Arkane non aveva ancora una data di uscita fissata (oltre ad un generico autunno 2022), Starfield era atteso per l'11 novembre 2022, una data simbolica per Bethesda e legata anche al lancio di The Elder Scrolls V Skyrim, pubblicato l'11/11/11.



I due giochi però non usciranno quest'anno e vedranno la luce solamente nei primi mesi del prossimo anno, con data di uscita ancora da stabilire per entrambe le produzioni. Un rinvio che apparentemente lascia la softeca Xbox sprovvista di due titoli di sicuro impatto nel periodo natalizio. Cosa ne pensi di questo rinvio? Il ritardo è giustificato a tuo avviso oppure no?