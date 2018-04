Su quale piattaforma giocherai Spyro Reignited Trilogy?

Nella giornata di ieri Activision ha annunciato ufficialmente Spyro Reignited Trilogy, raccolta che include le riedizioni di Spyro The Dragon, Spyro Ripto's Rage e Spyro Year of the Dragon. Il pacchetto arriverà il 21 settembre su PlayStation 4 e Xbox One, al momento queste sono le uniche due piattaforme supportate. Una versione Switch tuttavia è già trapelata in rete e non è escluso che il gioco possa uscire anche su PC in futuro, seguendo lo stesso iter di Crash Bandicoot N. Sane Trilogy.



Su quale piattaforma giocherai, o vorresti giocare, Spyro Reignited Trilogy?