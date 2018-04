Su quale piattaforma (ri)giocherai Dark Souls Remastered?

Nella giornata di ieri avete potuto leggere le nostre prime impressioni su Dark Souls Remastered, riedizione del capolavoro di Hidetaka Miyazaki, in arrivo il 24 maggio su PlayStation 4, Xbox One (con supporto per PS4 Pro e Xbox One X), PC Windows e Nintendo Switch: per la prima volta in assoluto un gioco della serie Dark Souls approda su console Nintendo, con tanto di supporto per gli Amiibo e statuina di Solaire.



Bandai Namco ha assicurato Dark Souls Remastered sfrutterà adeguatamente le potenzialità delle varie console e dei moderni PC, per questo ti chiediamo: hai già deciso su quale piattaforma (ri)giocherai Dark Souls?