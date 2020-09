Super Mario 35th Anniversary: qual è stato il miglior annuncio di Nintendo?

Nintendo ha svelato le novità in arrivo per festeggiare il 35esimo compleanno di Super Mario, tra i nuovi annunci troviamo Super Mario 3D All-Stars (raccolta che include Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy), Mario Kart Live Home Circuit, Game & Watch Super Mario Bros (destinato a diventare rapidamente un pezzo da collezione), Super Mario 3D World + Bowser's Fury, nuovi Amiibo di Mario e Peach gatto e l'arrivo di Super Mario All-Stars per SNES sulla Virtual Console per gli abbonati Nintendo Switch Online.



Tanti nuovi giochi per celebrare in grande stile questo importante anniversario. Ti chiediamo: qual è stato il miglior annuncio in occasione dei festeggiamenti per il 35esimo anniversario di Super Mario? A te la parola!