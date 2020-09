Super Mario 3D All-Stars: quale gioco inizierai per primo?

Tra le tante iniziative nate per festeggiare i 35 anni di Super Mario troviamo anche il lancio di Super Mario 3D All-Stars per Switch, in arrivo a strettissimo giro, ovvero il 18 settembre. La raccolta include le prime tre avventure della mascotte Nintendo: Super Mario 64 (1996), Super Mario Sunshine (2002) e Super Mario Galaxy (2007), tre giochi molto diversi tra loro ma tutti estremamente importanti nella storia della serie.



Super Mario 64 ha segnato il passaggio di Mario al 3D entrando di diritto nella storia dei videogiochi come il primo platform tridimensionale di sempre mentre Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy hanno introdotto nuovi concetti e meccaniche di gameplay, mostrando le potenzialità di GameCube e Wii.



Ti chiediamo: quale di questi tre classici giocherai per primo dopo aver acquistato Super Mario 3D All-Stars? A te la parola!