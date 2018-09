Telltale Games chiude: qual è stata la tua serie preferita?

Nel weekend abbiamo appreso la notizia della chiusura di Telltale Games: dopo 14 anni di attività, lo studio cessa di esistere, lasciando senza un finale The Walking Dead Final Season e cancellando interessanti progetti come Stranger Things e The Wolf Among Us 2.



Negli anni Telltale Games ha pubblicato moltissimi titoli, da The Walking Dead a Tales from the Borderlands, passando per Game of Thrones, Batman, Guardians of the Galaxy e Minecraft Story Mode, solamente per citare alcune delle serie più popolari. Qual è la tua preferita?



Nota Bene: tra le possibili risposte abbiamo inserito anche giochi standalone come Poker Night 2 e Puzzle Agent 2, oltre a The Walking Dead Final Season, sebbene la serie non godrà di un finale.