The Game Awards 2020: qual è stato il miglior annuncio dello show?

Anche se probabilmente è mancata una vera e proprio bomba, i The Game Awards hanno riservato interessanti sorprese agli appassionati di videogiochi. Oltre alla premiazione di The Last Of Us Parte 2 come gioco dell'anno abbiamo assistito ad annunci come il ritorno di Perfect Dark ed i teaser trailer di Dragon Age e Mass Effect, senza dimenticare gli annunci di Evil West, Road 96, ARK 2, Tchia e Disco Elysium The Final Cut, solamente per citarne alcuni.



Ti chiediamo: qual è stato l'annuncio più interessante e di maggior rilievo dei The Game Awards 2020? A te la parola!