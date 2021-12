The Game Awards 2021: lo show di Geoff Keighley ti è piaciuto?

Archiviati i The Game Awards 2021 è tempo di tirare le somme sull'evento che conclude di fatto l'annata videoludica, in attesa di ripartire alla grande nei primi mesi del prossimo anno. Lo show di Geoff Keighley ci ha regalato tanti annunci di primo piano e non poche sorprese a partire dal premio di miglior gioco dell'anno assegnato a It Takes Two, con il gioco di Josef Fares che ha battuto rivali ben più quotati come Resident Evil Village.



Ti chiediamo: ti sono piaciuti i Game Awards di quest'anno oppure lo show non ha incontrato i tuoi gusti? A te la parola!