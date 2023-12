The Game Awards 2023: ti è piaciuto lo show di Geoff Keighley?

Non si può certo dire che i The Game Awards 2023 siano stati avari di annunci e sorprese : si inizia alla grande con l'annuncio del DLC gratis di God of War Ragnarok e si chiude in bellezza con il reveal di Monster Hunter Wilds, nel mezzo tantissimi video gameplay e nuovi trailer.

Qualche esempio? Dragon Ball Sparking Zero, Light no Fire di Hello Games (No Man's Sky), Den of Wolves, Exoborne, la data di uscita di Skull & Bones di Ubisoft, l'annuncio di Last Sentinel, il nuovo trailer di Final Fantasy VII Rebirth e tanto, tanto altro, come OD, il prossimo gioco di Hideo Kojima in esclusiva su Xbox.



L'evento di Geoff Keighley si chiude con la premiazione di Baldur's Gate 3 come miglior videogioco dell'anno. Cosa ne pensi di questa edizione dei The Game Awards, sei rimasto soddisfatto dallo show oppure no?