The Game Awards: chi vincerà il premio di miglior gioco del 2022?

Sono state annunciate le nomination per i The Game Awards 2022, oltre trenta categorie per assegnare i premi ai migliori videogiochi dell'anno, tra questi anche l'ambito riconoscimento Game of the Year (GOTY) che vedrà sei titoli pronti a darsi battaglia a suon di voti da parte del pubblico.



A Plague Tale Requiem, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, Xenoblade Chronicles 3, Stray ed Elden Ring sono i sei giochi in lizza per il premio di miglior gioco dell'anno ai Game Awards, in programma il 9 dicembre. In attesa di scoprire il vincitore, ti chiediamo, quale di questi titoli è il più meritevole di vincere il GOTY? A te la parola!