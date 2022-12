The Game Awards: Elden Ring vince il GOTY, sei d'accordo?

Durante la magica notte dei The Game Awards 2022, Elden Ring è stato premiato come miglior gioco dell'anno. Forse non una sorpresa assoluta dal momento che in molti avevano previsto una vittoria "facile" per questo titolo, capace di riscuotere un enorme successo di pubblico e critica.



Elden Ring ha battuto la concorrenza composta da Xenoblade Chronicles 3, Stray, A Plague Tale Requiem, Horizon Forbidden West e God of War Ragnarok, riuscendo così a portarsi a casa l'ambita statuetta di Game of the Year.



Sei d'accordo con questo risultato oppure no? Elden Ring meritava di vincere o avresti preferito veder trionfare un altro gioco? A te la parola!