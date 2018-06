The Last of Us 2: cosa ti ha colpito di più del primo gameplay trailer?

The Last of Us Part 2 si è mostrato per la prima volta in azione durante la conferenza PlayStation E3 2018, presentandosi come uno dei giochi più importanti e apprezzati della fiera. Vuoi per il livello tecnico raggiunto da Naughty Dog, con animazioni contestuali ancora più rifinite e variegate, vuoi per una regia come sempre di grande impatto, il secondo capitolo delle avventure di Ellie e Joel si è tornato ad alimentare con forza l'entusiasmo e l'hype dei fan.



Il primo video di gameplay presentato sul palcoscenico di Los Angeles ci ha permesso di fare nuove considerazioni sul gioco, a partire dal comparto tecnico e dalla caratterizzazione della protagonista. Cosa ti ha colpito di più del nuovo trailer?