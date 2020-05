The Last of Us 2: ti è piaciuto il nuovo trailer?

Nella giornata di mercoledì 6 maggio Sony Interactive Entertainment ha pubblicato il nuovo Story Trailer di The Last of Us Parte 2, uno dei giochi più attesi dell'anno, in arrivo il prossimo 19 giugno in esclusiva PlayStation. Il video permette di approfondire ulteriormente la trama del gioco insinuando al tempo stesso alcuni dubbi legati alla storia, i quali verranno chiariti nel corso dell'avventura.



Nonostante la brevità del trailer, Naughty Dog sembra aver fatto centro con questa clip, riuscendo come sempre a coinvolgere emotivamente gli spettatori, almeno a giudicare dai primi commenti. Ti chiediamo: ti è piaciuto il nuovo trailer di The Last of Us Parte 2?