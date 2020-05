The Last of Us 2: ti è piaciuto il nuovo video gameplay?

Annunciato a inizio settimana, mercoledì 28 maggio è andato in onda un nuovo State of Play interamente dedicato a The Last of Us Parte 2. Oltre a riassumere alcuni aspetti legati al gameplay e alla trama, Neil Druckmann ha approfittato dell'occasione per mostrare anche un nuovo video gameplay inedito della durata di poco inferiore ai dieci minuti.



Una sequenza di gioco mai vista prima e che mostra Ellie inferocita come non mai, pronta a tutto pur di portare a termine il suo obiettivo. Non sono mancati momenti più leggeri come l'easter egg a tema PlayStation Vita, alternate a fasi decisamente più impegnative dal punto di vista emotivo.



Ti chiediamo: ti è piaciuto il nuovo video gameplay di The Last Of Us 2? A te la parola!