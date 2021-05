The Last of Us Parte 2: lo rigiocherai su PS5 con la nuova patch?

A sorpresa Naughty Dog ha aggiornato The Last of Us 2 per PS5, la patch 1.08 aggiunge il supporto per i 60fps, migliorando quindi questo aspetto del gioco sulla console Sony di nuova generazione. Quale miglior occasione dunque per rimettere mano ad un classico della libreria PlayStation?



L'uscita della patch next-gen fornisce certamente un motivo in più per tornare a giocare con The Last of Us Parte 2 su PlayStation 5, ora perfettamente ottimizzato per la nuova console. In molti aspettavano questo update per iniziare la prima run mentre altri non vedranno l'ora di tornare a provare uno dei giochi più venduti e acclamati degli ultimi anni.



E tu cosa farai: rigiocherai con The Last of Us Parte 2 su PS5 oppure no? A te la parola!