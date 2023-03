The Last of Us: ti è piaciuta la pima stagione della serie TV?

Con il nono episodio (ecco la recensione di The Last of Us 1x09) la serie TV The Last of Us si congeda dal pubblico, in attesa della seconda stagione. La serie televisiva basata sul videogioco Naughty Dog ha riscosso un enorme successo di critica e registrato record assoluti di spettatori per HBO Max e performando meglio del fenomeno House of the Dragon, con milioni di spettatori connessi ogni settimana.