The Last of Us vs TLOU 2: qual è il tuo gioco preferito della serie?

Il 26 settembre si festeggia il The Last of Us Day , Naughty Dog ha in serbo annunci e sorprese per il decennale della serie anche se lo studio ha già chiarito che non ci saranno novità legate a The Last of Us Parte 3 , The Last of Us Multiplayer o alla seconda stagione della serie TV.

Mancano 23 ore, 16 minuti alla chiusura

Restiamo in attesa di aggiornamenti ma nel frattempo vogliamo sapere da voi qual è il vostro gioco preferito della serie Naughty Dog: il primo leggendario capitolo o il suo immenso sequel?



The Last of Us è uscito nel 2013 su PS3 per poi arrivare l'anno successivo su PS4 e più recentemente su PlayStation 5 e PC con una riedizione intitolata The Last of Us Parte 1. Il sequel invece, The Last of Us Parte 2, è stato lanciato nel 2020 solo su PS4, riscuotendo un grande successo seppur non sia riuscito a stupire per certi aspetti come fatto dal capostipite ormai un decennio fa.



Quindi: The Last of Us vs The Last of Us Parte 2, tu quale preferisci?