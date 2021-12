The Matrix Awakens: ti è piaciuta la tech demo in Unreal Engine 5?

Durante i The Game Awards è stata annunciata la tech demo The Matrix Awakens, non si tratta di un gioco completo bensì di una "esperienza interattiva" realizzata con l'Unreal Engine 5 e che ha come obiettivo quello di mostrare le potenzialità del nuovo motore di Epic Games.



Impresa apparentemente riuscita dal momento che Matrix Il Risveglio sembra aver impressionato il pubblico e gli addetti ai lavori grazie ad un comparto tecnico assolutamente fuori scala su PS5 e Xbox Series X/S, come avrete avuto probabilmente modo di vedere voi stesso dal momento che l'esperienza è scaricabile gratis su console di attuale generazione.



Ti chiediamo: sei rimasto colpito da The Matrix Awakens oppure no? A te la parola!